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«А че спирали нет?»: многодетная мама из Альметьевска получила оскорбления вместо решения жилищного вопроса

«А че спирали нет?»: многодетная мама из Альметьевска получила оскорбления вместо решения жилищного вопроса

Readovka.news Вот уже 7 лет женщина стоит в очереди, но улучшений не наблюдается. Многодетная мама-волонтер Галина (имя изменено) живет в небольшом доме в селе Новотроицкое Альметьевского района вместе с супругом и 7 детьми.

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Комментарии
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Олег
Зато многодетным мигрантам квартиры раздают.
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6 час.
Ирина52
При капитализме народным государство не бывает. ТОлько антИнародным. Государство служит богатым, обеспечивая их благополучие за счет бедных.
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5 час.
ольга полянкина
ну почему не народное ? вон в Мытищах запросто 24 мл таджикам на квартиру , а нашим зачем? пусть пристройку сделают
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2 час.

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