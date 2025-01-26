«А че спирали нет?»: многодетная мама из Альметьевска получила оскорбления вместо решения жилищного вопроса

Readovka.news Вот уже 7 лет женщина стоит в очереди, но улучшений не наблюдается. Многодетная мама-волонтер Галина (имя изменено) живет в небольшом доме в селе Новотроицкое Альметьевского района вместе с супругом и 7 детьми.