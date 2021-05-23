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Свердловский мэр заставляет бюджетников голосовать на праймериз

Свердловский мэр заставляет бюджетников голосовать на праймериз

В ряде свердловских муниципалитетов голосование на праймериз стало добровольно-принудительным Бюджетникам Пышминского ГО (Свердловская область) выдали инструкции, как голосовать на праймериз «Единой России» и отправлять скриншоты руководству.

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Игорь Сухоруков
Когда научатся писать на русском языке, читать эту лабуду противно.

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