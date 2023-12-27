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«Радовать зрителей»: как SHAMAN собирается отпраздновать Новый год

«Радовать зрителей»: как SHAMAN собирается отпраздновать Новый год

Автор и исполнитель песен SHAMAN вместе с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной посетил Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой в образе Деда Мороза и Снегурочки, чтобы порадовать пациентов.

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