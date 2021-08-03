Военный эксперт предупредил о "ядерном шантаже" от США в Чёрном море

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯВоенное делоВоенный эксперт предупредил о "ядерном шантаже" от США в Чёрном море Фото: MOD Russia/Globallookpress Военный эксперт Константин Сивков заявил о "ядерном шантаже" от США в Черном море.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьodyssey2006 odyssey2007Не надо давать возможности американцам входить в Чёрное море и любым кораблям НАТО. Объявить о запрете всем во всех центральных СМИ - ответ на санкции Запада.Семенков АлександрВсе равно получат в челюсть. Даже пусть не рыпаются. А какие они вояки, знаю не понаслышке.ХШХариман ШифонскийНе хотят в челюсть, можно - по яйцам.Комментировать
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