БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Военный эксперт предупредил о "ядерном шантаже" от США в Чёрном море

Военный эксперт предупредил о "ядерном шантаже" от США в Чёрном море

Фото: MOD Russia/Globallookpress Военный эксперт Константин Сивков заявил о "ядерном шантаже" от США в Черном море.

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odyssey2006 odyssey2007
Не надо давать возможности американцам входить в Чёрное море и любым кораблям НАТО. Объявить о запрете всем во всех центральных СМИ - ответ на санкции Запада.
Семенков Александр
Все равно получат в челюсть. Даже пусть не рыпаются. А какие они вояки, знаю не понаслышке.
Хариман Шифонский
Не хотят в челюсть, можно - по яйцам.

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