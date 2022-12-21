Владимир Ефимов: Москва сократила долю участия в компаниях из конкурентных сфер экономики

Число предприятий, которыми владеют власти Москвы, с 2011 года сократилось более чем на 80%. В собственности региональных властей остались, в основном, компании, которые работать в жизненно важных сферах или задействованы в региональных проектах.
Число предприятий, которыми владеют власти Москвы, с 2011 года сократилось более чем на 80%. В собственности региональных властей остались, в основном, компании, которые работать в жизненно важных сферах или задействованы в региональных проектах.
Свежие комментарии