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Владимир Ефимов: Москва сократила долю участия в компаниях из конкурентных сфер экономики

Владимир Ефимов: Москва сократила долю участия в компаниях из конкурентных сфер экономики

Число предприятий, которыми владеют власти Москвы, с 2011 года сократилось более чем на 80%. В собственности региональных властей остались, в основном, компании, которые работать в жизненно важных сферах или задействованы в региональных проектах.

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