Международный аэропорт столицы Саудовской Аравии, неделю назад прекративший работу после удара йеменских хуситов, готов обслуживать рейсы лишь по предварительному согласованию.
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