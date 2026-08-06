🇷🇺💥🇺🇦Бойня под Добропольем: 102 полк уничтожает пехоту ВСУ 🔞 ▪️В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы гвардейского 102 полка 150 мсд продолжают массово уничтожать боевиков ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺💥🇺🇦Бойня под Добропольем: 102 полк уничтожает пехоту ВСУ 🔞 ▪️В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы гвардейского 102 полка 150 мсд продолжают массово уничтожать боевиков ВСУ.
Свежие комментарии