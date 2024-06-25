Основателя WikiLeaks выпустили на свободу. Освобождение Ассанжа — предвыборный ход Байдена?

В документе, опубликованном в электронной базе Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах, имеющих статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов, говорится, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США.