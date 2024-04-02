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Роналду в 4-й раз за сезон стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. В марте у него хет-трик «Аль-Таи», который был в меньшинстве с 36-й

В марте нападающий принял участие в двух матчах «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии. В игре с «Аль-Раэдом» (1:3) Роналду отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями, а в матче против «Аль-Таи» (5:1), который с 36-й минуты играл в меньшинстве, оформил хет-трик.

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