Владельцы медиаэкрана на Вайнера объявили большинство противников ботами

Компания «Сима-Ленд» подвела итоги голосования по поводу судьбы медиаэкрана на улице Вайнера. Там сообщили, что противников набралось 7% (на момент остановки голосования их было порядка 35%), а все остальные, нажавшие кнопку за то, чтобы убрать экран, – это боты.