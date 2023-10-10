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Владельцы медиаэкрана на Вайнера объявили большинство противников ботами

Владельцы медиаэкрана на Вайнера объявили большинство противников ботами

Компания «Сима-Ленд» подвела итоги голосования по поводу судьбы медиаэкрана на улице Вайнера. Там сообщили, что противников набралось 7% (на момент остановки голосования их было порядка 35%), а все остальные, нажавшие кнопку за то, чтобы убрать экран, – это боты.

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