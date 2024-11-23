Политика как он...
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Политика как она есть

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Украинский авиаэксперт: У Израиля и Южной Кореи есть системы против «Орешника»

Украинский авиаэксперт: У Израиля и Южной Кореи есть системы против «Орешника»

Существуют системы ПРО, якобы способные справляться с новыми российскими ракетами «Орешник», их нужно требовать у американцев, аргументируя защитой территории Европы от таких ударов.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Да у евреев все есть, есть конечно, только зачем в таком случае они у Америки вооружение клянчат или они для России его берегут? Ох зря мы эту поганую нацию от Гитлера спасали, ох зря! А Южная Корея вначале пусть с северным соседом разберется если сможет, а уж потом вякает.
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19 час.
Ф
Фил
Да какой все таки степени хохлы тупорылые.
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11 час.
Ли
Людмила ивановна
Все эти ваши системы тупо догнать Орешник не в состоянии. Его скорость более чем в 3 раза превышает скорость ваших систем.
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10 час.

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