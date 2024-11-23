Украинский авиаэксперт: У Израиля и Южной Кореи есть системы против «Орешника»

L

Lyudmila

Да у евреев все есть, есть конечно, только зачем в таком случае они у Америки вооружение клянчат или они для России его берегут? Ох зря мы эту поганую нацию от Гитлера спасали, ох зря! А Южная Корея вначале пусть с северным соседом разберется если сможет, а уж потом вякает.