Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки Новороссийска Прошедшая ночь не стала исключением, украинские беспилотники снова атаковали российские регионы.
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Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки Новороссийска Прошедшая ночь не стала исключением, украинские беспилотники снова атаковали российские регионы.
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