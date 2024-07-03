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Военные новости ★ спецоперация

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Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки

Два безэкипажных катера ВСУ были уничтожены при попытке ночной атаки Новороссийска Прошедшая ночь не стала исключением, украинские беспилотники снова атаковали российские регионы.

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