Глава МИДЕИ Молдовы совершит рабочий визит в Брюссель

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску совершит завтра рабочий визит в Брюссель, где у него запланированы встречи с европейскими чиновниками, в том числе с генеральным директором по вопросам соседства и расширения ЕС Гертом Яном Купманом.