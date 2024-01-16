Глава МИДЕИ Молдовы совершит рабочий визит в Брюссель

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску совершит завтра рабочий визит в Брюссель, где у него запланированы встречи с европейскими чиновниками, в том числе с генеральным директором по вопросам соседства и расширения ЕС Гертом Яном Купманом.
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