Грубник: следственная группа не давала никаких данных Коцу

Военный волонтёр Владимир Грубник, снабжающий ВС РФ различными товарно-материальными ценностями, написал в своём телеграм-канале «ПриZрак Новороссии», что журналист «Комсомольской правды» Александр Коц ввёл общественность в заблуждение.
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