Прием на платные отделения вузов могут ограничить уже в 2026 году

С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен. Соответствующий законопроект будет рассмотрен до конца текущей сессии Госдумы, уже три профильных комитета его одобрили, во вторник, 22 апреля 2025 года, "Известия".