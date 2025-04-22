Прием на платные отделения вузов могут ограничить уже в 2026 году

С 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в вузы может быть ограничен. Соответствующий законопроект будет рассмотрен до конца текущей сессии Госдумы, уже три профильных комитета его одобрили, во вторник, 22 апреля 2025 года, "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии