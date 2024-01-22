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«Сложно на такие деньги прожить»: Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

«Сложно на такие деньги прожить»: Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

Писатель-сатирик Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии. Как признался знаменитость в интервью Лере Кудрвцевой на федеральном канале, этих денег для жизни ему не хватает.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Лион умница, всегда доставляло удовольствие читать его тонкие ироничные рассказы. И его философское -&quot;мне всегда хватает того, что есть&quot; - тоже вызывает симпатию. Но..., положа рука на сердце, эта невысока пенсия в 30 т.р. следствие невыплаты налогов со своих доходов. Например, у меня была относительно невысокая зарплата, но вся легальная (налогооблагаемая), поэтому пенсия 35 т.р. Мне тоже хватает для жизни, тем более, что живу не в Москве, а в провинции. Поэтому, когда  выходящие на пенсию &quot;звезды&quot;, которые &quot;кормили&quot; весь СССР, начинают жаловаться на низкую пенсию, то мне хочется сказать им такое, что боюсь это написать.
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