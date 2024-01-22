«Сложно на такие деньги прожить»: Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

АС

Александр Сысоев

Лион умница, всегда доставляло удовольствие читать его тонкие ироничные рассказы. И его философское -"мне всегда хватает того, что есть" - тоже вызывает симпатию. Но..., положа рука на сердце, эта невысока пенсия в 30 т.р. следствие невыплаты налогов со своих доходов. Например, у меня была относительно невысокая зарплата, но вся легальная (налогооблагаемая), поэтому пенсия 35 т.р. Мне тоже хватает для жизни, тем более, что живу не в Москве, а в провинции. Поэтому, когда выходящие на пенсию "звезды", которые "кормили" весь СССР, начинают жаловаться на низкую пенсию, то мне хочется сказать им такое, что боюсь это написать.