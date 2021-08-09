Помощник Байдена и премьер Эстонии обсудили Белоруссию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, в ходе которого заявил о стремлении Вашингтона «привлечь к ответственности» власти Белоруссии.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, в ходе которого заявил о стремлении Вашингтона «привлечь к ответственности» власти Белоруссии.
Свежие комментарии