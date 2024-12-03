Бывший вице-мэр Анна Терешкова возглавит новосибирскую ячейку ЛДПР

Официально экс-чиновницу представят на пресс-конференции с участием депутата Госдумы Лугового.Директор Новосибирской филармонии, бывший заместитель мэра Анна Терешкова встанет во главе регионального отделения ЛДПР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии