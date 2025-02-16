Страны ЕС планируют 19 февраля согласовать 16-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза намерены одобрить новый 16-й пакет санкций, направленных против России, и внести новые ограничительные меры против Белоруссии на заседании в среду, 19 февраля.
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