Спецназ ликвидировал 89-летнего стрелка в Сербии

В результате операции правоохранительных органов в деревне Топольница, расположенной в муниципалитете Майданпек на востоке Сербии, был ликвидирован 89-летний стрелок, который начал стрельбу после ссоры из-за пожара на своем земельном участке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии