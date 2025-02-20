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"Они идут туда, к Богу": Актриса Елена Цыплакова поддержала русских

"Они идут туда, к Богу": Актриса Елена Цыплакова поддержала русских

Народная артистка России, актриса и режиссёр Елена Цыплакова поддержала русских людей: и солдат, и их близких, и тех, кто всячески помогает и делает свой посильный вклад ради Победы.

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