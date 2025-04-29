Все сложно: что или кто мешает завершить конфликт на Украине

Приближающаяся круглая дата (100 дней президентства Трампа) стимулирует дискуссию о промежуточных результатах по ключевым направлениям, одним из которых является миротворческий процесс по урегулированию конфликта на Украине.
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