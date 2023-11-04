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Белый дом: Байден не одобрит помощь Израилю без Украины

Белый дом: Байден не одобрит помощь Израилю без Украины

Карин Жан-Пьер. Иллюстрация: Pars Today Сегодня 03:00 Белый дом подтвердил, что американский президент Джо Байден отклонит законопроект об оказании экстренной помощи Израилю, если Конгресс примет этот документ без включения в него положений о продолжении дополнительных бюджетных ассигнований в целях поддержки Украины.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если Байден террорист, то ОН террорист и внутри страны!👀👍👈
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