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Украинские дроны поразили крупнейший на юге России НПЗ

Сегодня ночью беспилотники киевского режима атаковали Ростовскую область. Изначально исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 7 дронов по состоянию на полночь, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

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