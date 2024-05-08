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Мария Багреева: В первом квартале 2024 года в Москве выдали 3 тыс. ИТ-ипотек

Мария Багреева: В первом квартале 2024 года в Москве выдали 3 тыс. ИТ-ипотек

В первом квартале 2024 года в Москве выдали более трех тысяч льготных ипотек для ИТ-специалистов на общую сумму около 39,4 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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