Мария Багреева: В первом квартале 2024 года в Москве выдали 3 тыс. ИТ-ипотек

В первом квартале 2024 года в Москве выдали более трех тысяч льготных ипотек для ИТ-специалистов на общую сумму около 39,4 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.