Житель Ревды прикурил сигарету от Вечного огня

Прокуратура и СУ СКР Свердловской области проверяют сообщение об осквернении символа воинской славы. Как сообщили в СУ СКР, 30 июля около 18 часов в парке Победы города Ревды 45-летний местный житель, будучи в состоянии опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня.
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