LADA Granta осталась в лидерах на рынке Петербурга в 2023 году

LADA Granta остается самым продаваемым автомобилем в Санкт-Петербурге в 2023 году Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подтверждают, что LADA Granta снова стала лидером продаж среди новых легковых автомобилей в Северной столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии