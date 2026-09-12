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Аргументы и Факты

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Юрист назвал одно условие, при котором Долиной вернут деньги за квартиру

Юрист назвал одно условие, при котором Долиной вернут деньги за квартиру

Лариса Долина сможет получить средства от фигурантов дела о мошенничестве, которые ей присудили, только в случае, если имущество этих людей уйдет с торгов.

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