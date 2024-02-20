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Петербург направит делегацию из 170 волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи

Отобранные кандидаты прошли серьёзный конкурс — девять человек на место. Петербург направит 170 волонтёров для участия в работе Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024), который пройдет с 29 февраля по 7 марта на федеральной территории Сириус.

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