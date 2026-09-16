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Стоимость фруктов снизилась благодаря хорошему урожаю

Стоимость фруктов снизилась благодаря хорошему урожаю

Яблоки в опте подешевели на 24,5% год к году, сливы — на 15%. В Краснодарском крае урожай яблок увеличился на 49,8% год к году.

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