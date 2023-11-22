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Военное обозрение

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Премьер Венгрии: Мы не хотим быть соросовскими долговыми рабами и миром мигрантских гетто

Премьер Венгрии: Мы не хотим быть соросовскими долговыми рабами и миром мигрантских гетто

Конфронтация между Будапештом и Брюсселем нарастает. В ЕС крайне недовольны политикой венгерских властей, которые отказываются вводить санкции против России и продолжают закупать у нашей страны газ.

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