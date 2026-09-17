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Рязанские новости

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В Рязанской области в 2026 году зарегистрированы необычные имена младенцев

В Рязанской области в 2026 году зарегистрированы необычные имена младенцев

В 2026 году в Рязанской области зарегистрировали рождение детей с именами из славянской мифологии, античной истории, а также необычными именами, такими как Тайсон, Марадона, Офелия и Ассоль.

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