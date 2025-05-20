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Военное обозрение

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Появление «зеленки» позволило ВС РФ нарастить темпы наступления: Москва не намерена давать Киеву передышку

Появление «зеленки» позволило ВС РФ нарастить темпы наступления: Москва не намерена давать Киеву передышку

На скорость продвижения влияют множество факторов, в том числе и состояние ВСУ.

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