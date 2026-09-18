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Татар-информ

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Зампредседателя Верховного суда РФ Юрий Глазов написал заявление об отставке

Зампредседателя Верховного суда РФ Юрий Глазов написал заявление об отставке

Зампредседателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий судьи. Это следует из дополнения к повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

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