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Несекретные материалы

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Вечная забота американских трейдеров: когда российский трубопроводный газ вернётся в Европу

Вечная забота американских трейдеров: когда российский трубопроводный газ вернётся в Европу

Тема ухода западных клиентов от российского газа является избитой. Вместо нее, предназначенной для широких масс населения, в узком кругу отраслевых специалистов обсуждаются более важные и насущные проблемы, волнующие руководителей как энергетических компаний, так и политиков в Вашингтоне.

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