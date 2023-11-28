Идеальный шторм? У Черного моря случился приступ бешенства

Метеорологи заявили, что причиной природной стихии стало брожение воздушных масс в Средиземноморье Евгений Берсенев На фото: шторм на Черном море (Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС) Новый удар с разрушениями пришелся на Крым, Севастополь, Кубань и Донбасс 26 ноября.
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