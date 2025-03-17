Нашей первой команде скоро будет 6 лет. У второй команды на этой неделе день рождения. Готовлюсь. Листаю фото в телефоне.
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Нашей первой команде скоро будет 6 лет. У второй команды на этой неделе день рождения. Готовлюсь. Листаю фото в телефоне.
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