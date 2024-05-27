Макрон: Нотр-Дам откроется 8 декабря после завершения реставрации

Работы по восстановлению собора начались после укрепления конструкции.Президент Франции Эммануэль Макрон заявила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), который был серьезно поврежден в результате пожара в 2019 году, откроется для посетителей 8 декабря 2024 года.