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Царьград

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Макрон: Нотр-Дам откроется 8 декабря после завершения реставрации

Макрон: Нотр-Дам откроется 8 декабря после завершения реставрации

Работы по восстановлению собора начались после укрепления конструкции.Президент Франции Эммануэль Макрон заявила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), который был серьезно поврежден в результате пожара в 2019 году, откроется для посетителей 8 декабря 2024 года.

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