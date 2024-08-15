Патрушев заявил об участии НАТО и Запада в планировании операции ВСУ под Курском

Заявления США о непричастности к операции, которую в настоящий момент осуществляют ВСУ в Курской области, не соответствуют действительности, заявил в интервью «Известиям» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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