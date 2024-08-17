Армения решила переписать историю по-украински

Власти Армении начали переписывать историю взаимоотношений с Россией @ Vladimir Moshkov Tекст: Андрей Резчиков В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса.
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