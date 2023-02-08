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Супруга шеф-повара Константина Ивлева рассказала о необычной вкусовой привычке 9-месячной дочери

Супруга шеф-повара Константина Ивлева рассказала о необычной вкусовой привычке 9-месячной дочери

Блогер рассказала, что они начали прикорм и сообщила, какие продукты больше всего любит малышка. Фото: Валерия Ивлева/ Telegram Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала о необычной вкусовой привычке 9-месячной дочери.

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