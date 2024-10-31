Ноябрь на Южном Урале будет нехолодным и неснежным

Последний месяц осени на Южном Урале будет относительно теплым и сухим. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ноябре среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается в пределах -3,-6 градусов, что на 1,5 градуса выше нормы (норма -4,-6).