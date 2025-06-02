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Мигрантка из Средней Азии решила поучить москвичей правильной жизни

Мигрантка из Средней Азии решила поучить москвичей правильной жизни

МК Николай Ткаченко Приезжая из Средней Азии ударила по лицу русского мальчика в Новой Москве якобы за то, что тот побил ее сына.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Отправьте эту обезьяну обратно в её кишлак. Пусть там живет по своим диким законам.
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8 час.
ЛС
Лидия Санникова
Отправить в родной кишлак обезьяну.
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7 час.
А
Александр
Домой в кишлак
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1 час.
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