Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют невзгоды в экономике

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва преодолеют невзгоды в экономике и выйдут на необходимый уровень сотрудничества в течение 2022-2023 годов, сообщает Белта.