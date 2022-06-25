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Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют невзгоды в экономике

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют невзгоды в экономике

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва преодолеют невзгоды в экономике и выйдут на необходимый уровень сотрудничества в течение 2022-2023 годов, сообщает Белта.

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