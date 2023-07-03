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Минск готов «сыграть роль» в решении конфликта на Украине: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 495-й

Минск готов «сыграть роль» в решении конфликта на Украине: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 495-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 июля 2023 г.: СВО сегодня, день 495-й. Обзор событий: Армия РФ наступает на нескольких направлениях.

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