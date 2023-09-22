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«Не ищи палача, а ищи латыша»

«Не ищи палача, а ищи латыша»

Маэстро ответил на обвинения в свой адрес в том, что он «продался русским» и является предателем латышского народа.

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Комментарии
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Сергей СПАТАРЬ
Ирина права. Вы не только шизофреник но и демагог знатный. Вы из порода - мы все учились понемногу,.. чему нибудь и как нибудь.
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1 час.
Александр Платов
Ставить Ленина и Троцкого на одну доску - глупость неимоверная, Вы снова подтвердили то, что ваши знания и умозаключения - порой смешны до слёз.
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52 мин.
Александр Платов
Статейка - п*здёж полный.
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52 мин.

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