Военное обозрение

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Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками на производство боеприпасов 155-мм калибра

Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками на производство боеприпасов 155-мм калибра

Пентагон заключил контракт с двумя фирмами-подрядчиками – General Dynamics Ordnance & Tactical Systems и American Ordnance LLC, которые займутся производством боеприпасов 155-мм калибра.

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