В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

Члены Европейского парламента (ЕП) от Польши Пётр Мюллер и Вальдемар Буда обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года.