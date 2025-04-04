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В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

В ЕС подняли вопрос о будущем торгового соглашения с Украиной

Члены Европейского парламента (ЕП) от Польши Пётр Мюллер и Вальдемар Буда обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года.

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