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Спички - не игрушка

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Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Из команды Шойгу осталось шесть человек: кого убрали в результате «чисток» в Минобороны

Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арест одного из самых приближенных к бывшему министру обороны Сергею Шойгу подчиненных, генерала армии Павла Попова, продолжил серию громких дел, связанных с коррупцией в Минобороны РФ.

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