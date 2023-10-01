Чего боятся кошки: раскрываем самые тайные страхи«Выходи, подлый трус!» — так и хочется воскликнуть вслед за мультяшными мышатами, когда мой сиамский кот, заслышав шум микроволновки, скачками мчится вон из кухни, чтобы спрятаться где-нибудь под шкафом.